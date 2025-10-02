Erzurum'da Park Halindeki Panelvanda Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Erzurum'un Koramiral Caddesi'nde park halinde bulunan panelvanda hareketsiz bir şekilde bulunan Orhan Korkmaz, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
Erzurum'da park halindeki panelvanda hareketsiz bulunan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Koramiral Caddesi'nde park halinde olan 34 NH 5602 plakalı panelvanda Orhan Korkmaz'ın (41) hareketsiz olduğunu gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Korkmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yeri inceleme ekipleri, panelvan araçta inceleme yaptı.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel