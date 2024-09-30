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Erzurum'da Park Halindeki Otomobil Yangında Küle Döndü

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Palandöken ilçesinde park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Erzurum'da park halindeki otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

Palandöken ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi Su Deposu Caddesi'nde park halindeki 25 ABV 029 plakalı araçta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel

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