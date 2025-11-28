Haberler

Erzurum'da "Palandöken Kadın Doğum Kongresi" başladı

Güncelleme:
Erzurum'da, Türkiye'nin dört bir yanından akademisyen ve kadın doğum doktorlarının katılımıyla düzenlenen "Palandöken Kadın Doğum Kongresi" başladı.

Doğu Anadolu Kadın Sağlığı Derneği, Kadın Sağlığı Dernekleri Federasyonu ve Atatürk Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalınca Palandöken Dağı'ndaki bir otelde düzenlenen kongre, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kongreye, çevre illerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından aralarında alanında uzman akademisyenler, pratisyen hekim ve kadın doğum uzmanlarının bulunduğu 400'den fazla hekim katılıyor.

30 Kasım'da sona erecek kongrede, sahadaki kadın doğum hekimlerinin günlük uygulamada en çok ihtiyaç duyduğu konular tartışılacak.

Son yıllarda azalan doğum oranlarına da dikkatin çekileceği kongrede jinekoloji, infertilite, ürojinekoloji ve genital estetik başlıklarında güncel gelişmeler ve klinik yaklaşımlar bilimsel olarak ele alınıyor.

"Doğurganlığın azalması ülkemizde gelecekte bir beka sorunu yaratacak"

Doğu Anadolu Kadın Sağlığı Derneği Onursal Başkanı Prof. Dr. Yakup Kumtepe, kongre ile hekimler arasında dayanışma sağlamayı ve güncel bilgileri paylaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Bu ulusal kongrelerde ülkede ön plana çıkmış hocaları davet edip yıllarca öğrendikleri bilgileri paylaşmasına katkı sağlandığını anlatan Kumtepe, şöyle konuştu:

"Bu kongrenin ana teması ise ülkemizde doğum sayısı gittikçe azalıyor, 'beka sorunu' diyoruz ya doğurganlığın azalması ülkemizde gelecekte bir beka sorunu yaratacak. Biz de bu kongrede bu temayı ön plana çıkardık. Bu tarihten geriye gidip 10 yıla baktığımızda doğum ortalaması Türkiye'de 1 milyon 200 bin civarında, yine bilimsel verilerle bugünden gelecekteki on yıla projeksiyon yaptığımızda ortalama doğum sayısının 850 bin civarında olabileceğini söyleyebiliriz yani bir önceki dekatla bir sonraki dekat arasında doğum sayısı 400 bin civarında azalmış olacak. Bu, ülkemiz açısından çok ciddi problem olacak konu. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın dönemde dikkati çektiği gibi ülkemiz açısından çok önemli olan doğurganlığın azalması konusunu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanları olarak bölge halkı ve basının dikkatine sunmayı ve neler yapabileceğimizi amaçladık. "

Dernek Başkanı Doç. Dr. Emsal Pınar Topdağı Yılmaz ise yaklaşık 3 yıldır bu kongreleri dernek çatısı altında yaptıklarını belirterek "2021 yılında kurulan dernek çok güzel işlere imza attı. Bu kongreye genç nesil meslektaşlarımızın katılmasını istedik. Türkiye'nin her yerinden yaklaşık 200'e yakın genç meslektaşımız da burada. Katılan herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Metin İngeç ise bilimsel niteliği yüksek olan kongreyi düzenleyenlere ve kongreye katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından akademisyenler "Yüksek Sezaryen Oranı Hasta İsteği mi, Doktor Korkusu mu?", "Sağlık Bakanlığının Doğum Kılavuzları", "Epizyotomisiz Doğum Bir Şehir Efsanesi mi?", "Epidural: Doğumun Düşmanı mı, Dostu mu?", "Düşük Tehditi ve Tekrarlayan Düşük Tedavisinde Didrogesteronun Yeri" gibi başlıklarda sunum yaptı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
500
