Erzurum'da Palandöken Ekonomi Forumu Başladı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da ilk kez düzenlenen "Palandöken Ekonomi Forumu" son gününde oturumlarla devam ediyor.

Palandöken Dağı'ndaki bir otelde dün başlayan forum, farklı ülkelerden katılımcıların oturumlarıyla sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, forumla ilgili gazetecilere yaptığı değerlendirmede, EİT tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen kentte önemli etkinlikler yapıldığını söyledi.

Bu etkinliklerden bir tanesinin de Palandöken Ekonomi Forumu olduğunu hatırlatan Sekmen, "Bu foruma gerek uluslararası düzeyde gerekse ulusal düzeyde iş adamları, iş konseyleri, siyasiler, ulusal ve uluslararası düzeyde bakanlar, turizm bakanları başta olmak üzere diplomatlar katılmış vaziyette. Çok önemli konuşmalar gerçekleştiriliyor. Bu, şehrimiz açısından çok önemli bir gelişme." diye konuştu.

"Forum her yıl tekrar edilecek"

Forumun bu yıl ilkinin gerçekleştirildiğini belirten Sekmen, şöyle konuştu:

"Bu her yıl tekrar edilecek. Bu ülkemiz açısından, Erzurum açısından ve dünyamız açısından çok önemli bir konuyu içeriyor. Şunu ifade edeyim ki tabii ki Türkiye'miz gerek küresel düzeyde gerekse bölgesel düzeyde önemli aşamaları yakalamış vaziyette. Şu anda dünyamızın içerisinde bulunduğu gerek ekonomik sorunlar gerekse Avrupa'nın savunma sorunları gibi konularda Türkiye'nin önemi artmış bulunuyor, artmaya da devam ediyor. Bugüne kadar Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almayan Avrupa Birliği ülkeleri görüyoruz ki artık Türkiye'yle uzlaşarak, Türkiye'yle yakınlaşarak, Türkiye'yi içlerine almayı istiyorlar. Çünkü Türkiye savunma sanayisinde, gerek güçlü ordusu gerekse teknolojik olarak yakalanmış olduğu imkanlar dolayısıyla hakikaten dünyanın sayılı ülkeleri arasında girmiş bulunuyor."

Sekmen, Palandöken Ekonomi Forumu'nun her yıl devam edeceğinden bahsederek, "İnşallah gelecekte de burası Davos konumunda, herkesin arzu ettiği ve Davos'tan çok daha lüks, gelişmiş bir bölgeyi insanımıza, insanlığa sunacağız. Gerek yerli gerekse yabancı iş adamları, siyasiler, diplomatlar gelip burada hem dinlenecekler hem eğlenecekler hem de dünyanın sorunlarını konuşabilecekler. Erzurum yatırımcı açısından cazibe içeren bir şehir ve ben yerli yabancı tüm iş adamlarını buraya yatırım yapmaya davet ediyorum. Ayrıca yatırım yapacak insanlarımıza, organize sanayi bölgelerinde teşvik imkanı sunarak yer verme imkanımız var. Her türlü desteği valilik, belediye ve kamu kurumları olarak vermeye hazır olduğumuzu, her türlü desteği verdiğimizi ayrıca devletin buraya teşvik imkanı olduğunu ifade edeyim." şeklinde konuştu.

"Konuşmacılar da değerli, sorular da çok güzel"

Hong Kong kökenli bir firmanın Türkiye-Avrupa Başkanı Destan Bezmen ise kentte çok güzel bir forum gerçekleştirildiğini belirtti.

Forumun ilk olmasına rağmen çok başarılı olduğunu söyleyen Bezmen, şunları kaydetti:

"Forumda çok fazla ülkeden insanlar olduğunu gördüm ve çok kaliteli insanlar. Paneller güzel, konuşmalar güzel. İnşallah önümüzdeki yıllarda da devam edilir. Forum bence Türkiye'nin şu andaki ticaretle ilgili olan yapılandırması için önemli. Şu anda dünya ticaretle ilgili değişik şeylerden geçiyor. Zamanlama iyi ve bir ilk. Değişik oluyor. Gidilen diğer forumlar senelerce oturmuş, üst üste yapılmış. Bana göre ilk forum olarak çok güzel. Eminim ki diğerleri çok daha güzel olacaktır. Bence Türkiye'nin burada global olarak nasıl bir yer almak istediği, nerelerde atılım yapmak istediği, yapay zekayla ilgili nasıl daha çok şeyler yapabileceği belirlenebilir. Konuşmacılar da değerli, sorular da çok güzel. Bundan sonra çok iyi şeyler bekliyoruz."