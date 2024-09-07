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Erzurum'da Palandöken'e mevsimin ilk karı yağdı

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Erzurum'da Palandöken Dağı'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Bugün sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde etkili olan soğuk hava ve yağmur Palandöken'in yüksek kesimlerinde kar şeklinde etkili oldu. Palandöken Dağı'nın yüksek kesimleri beyaza bürünürken kent merkezinde hava sıcaklığında 10 derece düşüş yaşandı. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde yeniden mevsim normallerine döneceğini belirtti.

Palandöken'e mevsimin ilk karı yağdı

ERZURUM - Erzurum'da Palandöken Dağı'nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.

Bugün sabah saatlerinden itibaren kent merkezinde etkili olan soğuk hava ve yağmur Palandöken'in yüksek kesimlerinde kar şeklinde etkili oldu.

Palandöken Dağı'nın yüksek kesimleri beyaza bürünürken kent merkezinde hava sıcaklığında 10 derece düşüş yaşandı.

Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde yeniden mevsim normallerine döneceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Palandöken Dağı Erzurum Güncel Yaşam kar

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