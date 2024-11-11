Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Palandöken'e Lapa Lapa Kar Yağdı

Erzurum'da Palandöken'e Lapa Lapa Kar Yağdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un yüksek kesimlerinde düşen yoğun kar yağışı, kış turizm merkezi Palandöken'i beyaz örtüyle kapladı. Vatandaşlar, karın tadını çıkararak kartopu oynadı ve sosyal medya için anı kaydetti.

ERZURUM'a akşam saatlerinde lapa lapa yağışı ile kentin yüksek kesimleri ve kış turizm merkezi Palandöken beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışı ile birlikte vatandaşlar araçlarına binerek gittikleri Palandöken'de kartopu oynayıp, keyif dolu zaman geçirdi. Kimileri de kar manzarasında fotoğraf çektirerek sosyal medyada paylaştı.

Erzurum ve çevresinde gün boyu aralıklarla yağan yağmur, akşam saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kentin yüksek rakımlı bölgelerine ve deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki kış turizm merkezi Palandöken'e lapa lapa kar yağdı. Kısa sürede Erzurum'un yüksek yerleşim alanları ve Palandöken beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışının ardından açlarına binerek kent merkezine 4 kilometre mesafedeki Palandöken'e giden vatandaşlar, karın keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar hem kartopu oynadı, hem de bol bol fotoğraf çektirdi.

Palandöken'e arkadaşı ile çıkan İrem Üneş, "Kar Palandöken'e ve Erzurum'a çok yakışıyor. Bizde karın yağdığını duyunca vakit kaybetmeden Palandöken'e çıktık" dedi.

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

Elektrik sobası faciası! 5 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

 5 kardeşin can verdiği yangın sırasında anne evde değilmiş

5 kardeşin can verdiği faciada kahreden detay

 İsrail Savunma Bakanı Katz: Hizbullah ile ateşkes olmayacak

İsrail, Donald Trump'a resti çekti
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında karar verildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Griezmann Fenerbahçe'ye mi gelecek? Dybala Fenerbahçe'ye mi gelecek? Pogba Galatasaray'a mı gelecek? 22Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ABD'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle hediye edilen Özgürlük Heykeli, ABD'ye hangisi tarafından hediye edilmiştir? Anıtkabir'deki mozolenin tam altındaki mezar odasındaki 105 pirinç vazo içerisinde, Türkiye'nin 81 ili dışında hangisinden gelen topraklar da vardır? 1799'da ABD Kuzey Karolina'da bir çiftçi, bulduğu yaklaşık 8 kilo ağırlığındaki altın külçesini değerinin binde birine satmadan önce 3 yıl boyunca... Ahtapotlar nasıl ürer? Ahtapotlar yumurtlar mı, doğurur mu? Uzak Şehir oyuncuları kim? Mezarlıkta duş alan kadın kim (Alanya)?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.