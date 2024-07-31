Erzurum'da Palandöken Dağı'ndaki Kamp Merkezi Yeni Sezona Hazırlanan 15 Takımın Tercihi Oldu

Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yeni sezona hazırlanan yurt içi ve dışından 15 takımın tercihi oldu.

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Mustafa Çiftçi kamp merkezinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren futbolcuları ziyaret etti.

Teknik ekip ve futbolcularla sohbet eden Çiftçi, oyunculara takımları ile başarı dileyip, antrenmanları izledi.

Vali Çiftçi, kentteki hava şartlarının futbolcuların kamp çalışmaları için çok uygun olduğunu belirtti.

Kamp merkezinde 11 saha olduğu bilgisini veren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Yurt içinden ve yurt dışından gelen takımlar, hazırlık maçları yaparak önümüzdeki sezona hazırlanıyor. Yerli ve yabancı takımlara 'hoş geldiniz' demek için buradayım. Önümüzdeki yıl da bu takımları şehrimizde ağırlamak istiyoruz. Dün Antalyaspor buradan ayrıldı. Onlara yetişemedim. Kuveyt'ten, Suudi Arabistan'dan, İran'dan gelen takımlar var, onların hepsine 'hoş geldiniz' dedik. Takımları ziyaret ederek teknik heyetlere başarılar diledik. Seneye tekrar şehrimize beklediğimizi ifade ettik."

Kamp merkezini tercih eden takımlar şunlar:

Çaykur Rizespor, Alanyaspor, EMS Yapı Sivasspor, Antalyaspor, Atakaş Hatayspor (Trendyol Süper Lig), İstanbulspor (Trendyol 1. Lig), Mardinspor (Bölgesel Amatör Lig), Al Orobah (Suudi Arabistan Süper Lig), Al Hazem (Suudi Arabistan 1. Lig), Sepahan ve Esteghlal (İran Süper Lig), Neftçi, Araz Nahçıvan, Sebail (Azerbaycan Süper Lig), Al Arabi (Kuveyt Süper Lig).