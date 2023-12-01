Erzurum'da Oyuncak Tabanca İhbarı

Erzurum'da bir araçtan başka bir otomobile ateş açıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri şehri ablukaya aldı. Araçta yapılan aramada ise oyuncak tabanca bulundu.

ERZURUM'da seyir haindeki bir araçtan başka bir otomobile ateş açıldığı ihbarı alan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için şehri ablukaya aldı. Kısa süre sonra Palandöken ilçesinde durdurulan araçta bulunan üç kişiden, boncuk atan oyuncak tabanca çıktı.

?Olay bu akşam saatlerinde Erzurum- Bingöl karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Polis, 112 Acil komuta merkezi önünde bir araçtan başka bir otomobile silahlı saldırı gerçekleştirildiği ihbarını aldı. Kente giriş çıkışları kapatan ekipler bir yandan da yaralı gitme ihtimaline karşı hastanelerde önlem aldı. Polisin her yerde aradığı araç Palandöken devriye ekipleri tarafından Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Aladağ Caddesi üzerinde durduruldu. Polis araçta bulunan üç kişinin yaptığı üst aramasında iki adet boncuk atan oyuncak tabanca buldu. Video çekmek için şaka amaçlı birbirlerine oyuncak silah doğrulttuklarını söyleyen Fikretcan P. (23) Muhammet Kerem A. (20) ve ismi öğrenilemeyen arkadaşları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.