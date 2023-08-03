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Erzurum'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

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Erzurum'un Palandöken ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzurum'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Z.Y yönetimindeki 25 EG 612 plakalı otomobil, Palandöken ilçesindeki Gazino Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Y.K'ye çarptı.

Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel

Şehir Hastanesi Erzurum Güncel Haberler

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