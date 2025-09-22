Erzurum'da otomobilde çakmak tüpü patladı: 2 yaralı

Erzurum'da otomobilin içeresindeki çakmak tüpünün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gez Köy OSB 1. Metal Sanayi'de 25 AEM 883 plakalı otomobilde, çakmak tüpünden kaynaklı patlama meydana geldi.

Patlamada Ö.F.Ç. (20) ile M.S.Ç. (15) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Patlama snnucu otomobilin tavanı ve camları parçalandı.