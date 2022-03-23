Erzurum'da otomobilde 80 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler

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Erzurum'da otomobilde 80 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

AA - Selami Küçükoğlu - Güncel
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Erzurum'da otomobilde 80 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Erzurum'da otomobilin yakıt deposunda 80 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirilmesiyle ilgili sürücü gözaltına alındı.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da otomobilin yakıt deposunda 80 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirilmesiyle ilgili sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum-Erzincan kara yolundaki polis kontrol noktasında uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Polis ekipleri, bu çerçevede batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışanlara yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucu durdurdukları bir otomobilde arama gerçekleştirdi.

Aramada, yakın deposuna yapılmış "özel bölme"ye saklanan 80 kilo 300 gram sıvı metamfetamin bulundu.

Uyuşturucuya el koyan polis, sürücü Ercüment S'yi gözaltına aldı.

AA / Selami Küçükoğlu - Güncel

Metamfetamin, Uyuşturucu, Erzurum, Polis, Güncel, Haberler

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