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Erzurum'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

Erzurum'da Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı
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Erzurum-Pasinler kara yolunda meydana gelen kazada, bir otomobil ile balık yüklü kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da otomobil ile balık yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

K.A. yönetimindeki 34 KB 5495 plakalı kamyonet ile Tülay P. idaresindeki 44 ACE 881 plakalı otomobil, Erzurum- Pasinler kara yolu üzerinde çarpışarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kamyonet sürücüsünün hafif yaralandığı kazada, otomobil sürücüsü Tülay P. ile 3 kızı yaralandı.

Yaralı anne ve kızları ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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