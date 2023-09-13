Erzurum'da otomobil park halindeki araçlara çarptı: 2 yaralı

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda trafiğin yoğun olduğu saatlerde bir araç, yol kenarında park halinde duran araca arkadan çarptı. Bu esnada üçüncü araçta kazaya karıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekipleri, yaralıları Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.