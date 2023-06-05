Erzurum'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada sürücüler ile iki otomobildeki Suat İ, Deniz İ. ve Ömer İ. ağır yaralandı.