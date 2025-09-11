Haberler

Erzurum'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Erzurum'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobilde bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ERZURUM'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi. Kazada otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.55 sıralarında Yakutiye ilçesi sınırlarında bulunan Farabi Bulvarı'nda meydana geldi. Şehir merkezinden Aziziye ilçesi istikametine giden Umutcan Kavaz idaresindeki 25 ADL 318 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki ağaca daha sonra da aydınlatma direğine çarparak, devrildi. Kazada sürücü Umutcan Kavaz ile araçta bulunanlardan Hayrunnisa Kavaz yaralandı, Emirhan Kavaz ise yaşamını yitirdi.

MENFEZE DÜŞTÜ

Kaza sırasında karşı yönden gelen 25 AAN 253 plakalı otomobilin sürücüsü devrilen direğe çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki menfeze düştü. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu yaralılar ambulanslarla Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine götürüldü. Hayatını kaybeden Emirhan Kavaz'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
