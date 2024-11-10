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Erzurum'da Otomobil Kazası: 1'i Çocuk 2 Yaralı

Erzurum'da Otomobil Kazası: 1'i Çocuk 2 Yaralı
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Palandöken ilçesinde kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobilde sürücü ve yanındaki çocuk yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde duvara çarpan otomobildeki 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

C.Y. (41) idaresindeki 07 ANN 181 plakalı otomobil, Abdurrahman Gazi Türbesi yakınlarında kontrolden çıkarak duvara çarptı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü C.Y. ile araçtaki A.Y. (6) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel
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