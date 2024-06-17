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Erzurum'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

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Erzurum'un Palandöken ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Mustafa S. idaresindeki 41 AEV 239 plakalı otomobil, Müftü Solakzade Mahallesi 75. Sokak'taki kavşakta Abdülhekim S. yönetimindeki 25 ABH 442 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan Salih S, Fatma Yüce K. ve Zemine S. ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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