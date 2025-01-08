Erzurum'da Otomobil Durakla Buluştu, Yaralanan Yok
Erzurum'da bir otomobil, Atatürk Üniversitesi kampüsündeki öğrenci durağına çarparak durdu. Olayda kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmadı.
Erzurum'da otomobil, Atatürk Üniversitesi kampüsünde öğrencilerin sıklıkla kullandığı durağa çarptı.
Sabah saatlerinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DYG 124 plakalı otomobil, üniversite kampüsündeki durağa çarparak durabildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi.
Üniversite öğrencilerinin sıklıkla kullandığı durakta meydana gelen kazada, olay anında kimsenin olmaması nedeniyle yaralanan olmadı.
Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel