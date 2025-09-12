Erzurum'da Otomobil Çarpmasıyla 79 Yaşındaki Yaya Hayatını Kaybetti
Erzurum-Ağrı kara yolunda meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Muharrem Livaneli, Nurettin K. tarafından yönetilen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada araçtaki 2 kişi de yaralandı ve hastaneye sevk edildi.
Erzurum'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi, araçtaki 2 kişi yaralandı.
Nurettin K. idaresindeki 35 AU 6198 plakalı otomobil, Erzurum- Ağrı kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Muharrem Livaneli'ye (79) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Livaneli'nin cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Emine K, sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel