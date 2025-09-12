Haberler

Erzurum'da Otomobil Çarpmasıyla 79 Yaşındaki Yaya Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum-Ağrı kara yolunda meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 79 yaşındaki Muharrem Livaneli, Nurettin K. tarafından yönetilen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada araçtaki 2 kişi de yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Erzurum'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Nurettin K. idaresindeki 35 AU 6198 plakalı otomobil, Erzurum- Ağrı kara yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan Muharrem Livaneli'ye (79) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Livaneli'nin cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazada yaralanan sürücü ile beraberindeki Emine K, sağlık ekiplerince hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
Faizsiz ev ve araç alımında yeni dönem: Bakan Kurum detayları açıkladı

Faizsiz ev ve araç alımında yeni dönem: Bakan Kurum detayları açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Turne iptalinin ardından Manifest grubunun kurucusu Tolga Akış'tan ilk açıklama geldi

Turne iptali sonrası Manifest'in kurucusu sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.