Erzurum'da otomobil çarpması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, şehir hastanesi önünde bir çocuğa çarptı. Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 25 ACF 640 plakalı otomobil, Erzurum-Çat kara yolu üzerindeki şehir hastanesi önünde bir çocuğa çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel