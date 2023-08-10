Erzurum'da otomobil çarpması sonucu yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, şehir hastanesi önünde bir çocuğa çarptı. Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.