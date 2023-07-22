Erzurum'da Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı
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Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Kaza sonucunda hafif yaralanan sürücüler ve araçlardaki 4 kişi, Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 25 AAG 236 ve 09 CCC 67 plakalı otomobiller, kent merkezindeki valilik kavşağında çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araç sürücüleri ile araçlardaki 4 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Faruk Küçük - Güncel