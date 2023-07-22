Erzurum'da Otomobil Çarpışması: 6 Kişi Yaralandı

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında, kimlikleri henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Kaza sonucunda hafif yaralanan sürücüler ve araçlardaki 4 kişi, Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.