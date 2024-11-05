Erzurum'da Otobüse Çarpan Otomobil Sürücüsü Yaralandı
Palandöken'de meydana gelen kazada, alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü belediye otobüsüne çarptı ve yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde belediye otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İ.Ö. idaresindeki 25 ADT 755 plakalı otomobil, Abdurrahman Gazi Mahallesi Sakıp Efendi Caddesi 3. Çimen Sokak üzerinde N.B'nin kullandığı 25 H 0028 plakalı belediye otobüsüne çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü İ.Ö, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.