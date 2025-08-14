Erzurum'da Otobüs-Traktör Çarpışması: 8 Yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde, yolcu otobüsü ile traktörün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 PV 8658 plakalı yolcu otobüsü ile 36 SD 578 traktör, ilçe merkezi Üç Yol mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada yaralanan 8 kişi, sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.