Erzurum'da Otobüs Kazası: 15 Yolcu Yaralandı

Erzurum'da iki şehir içi toplu ulaşım otobüsünün karıştığı kazada 15 yolcu yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Trafik polisleri yolu çift yönlü bir süre trafiğe kapattı.