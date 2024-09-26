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Erzurum'da Otizmli Genç, Balkondan Düşerek Ağır Yaralandı

Erzurum'da Otizmli Genç, Balkondan Düşerek Ağır Yaralandı
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Palandöken ilçesinde otizmli bir genç, 5 katlı apartmanın en üst katından düşerek ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı genci hastaneye kaldırdı. Genç, tedavi altındayken hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde 5 katlı apartmanın en üst katından düşerek ağır yaralanan otizmli genç tedavi altına alındı.

Hacı Salih Efendi Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairede yaşayan otizmli Y.E.A. (21) evinin balkonundan düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Y.E.A'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel

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