Erzurum'da Ot Yangını İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sırasında polis güvenlik tedbiri aldı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesine çıkan ot yangını itfaiye ekiplerini zamanında müdahalesi sonucu söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Yakutiye İlçesi Şükrü Paşa semtinde Barış Pınarı kavşağında ot yığınlarında çıkan yangın kısa sürede rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Çevredeki alana yayılan yangın Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerini zamanında müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Polis yangın söndürme çalışmaların sırasında çevrede güvenlik tedbiri aldı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel