Erzurum'da Osmanlı-Rus Savaşı'ndan Kalan Tabyada Mıntıka Temizliği Yapıldı

Osmanlı-Rus Savaşı'nda (1877-1878) kentin savunmasında önemli rol oynayan tabyalardan biri olan ve Erzurum Valiliğince, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) sorumluluğuna verilen Kiremitlik Tabyası'nda mıntıka temizliği yapıldı.

Vali Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında, "Kültürel ve Doğal Miras Değerlerinin Korunması" başlıklı 9 Temmuz'da yayımlanan emirle, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda kentin savunmasında önemli rol oynayan 23 tabyanın sorumluluğu, kurum, dernek ve sivil toplum kuruluşlarına verildi.

Bu kapsamda Kiremitlik Tabyası da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sorumluluğuna bırakıldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan müdürlük personeli ile onlara destek veren Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ve Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) üyeleri, söz konusu tabyada büyük çaplı mıntıka temizliği gerçekleştirdi.

GSİM Müdürü Levent Çakmur, tabyada paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte çevre temizliği yaptıklarını belirtti.

Tarihi tabyanın önemini vurgulayan Çakmur, "Bundan sonra projelendirme çalışmalarını başlatarak Kiremitlik Tabyası'nın çehresini değiştireceğiz" dedi.