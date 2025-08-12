Erzurum'da Ormanlık Alanda Mangal Yakan 11 Kişiye Ceza

Erzurum'da jandarma ekipleri, ormanlık alanlarda kaçak mangal yapan 11 kişiye toplamda 32 bin 483 lira para cezası kesti. Denetimler, 2-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Erzurum'da ormanlık alanda mangal yakan 11 kişiye 32 bin 483 lira para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince 2-11 Ağustos tarihleri arasında Şenkaya, İspir, Narman ve Oltu ilçelerindeki mülki sınırları içerisinde ormanlık ve mesire alanlarında denetim gerçekleştirildi.

Ekiplerce, ormanlık alanda mangal yakarak piknik yapan 11 kişiye 32 bin 483 lira idari para cezası uygulandı.

Açıklamada, vatandaşlardan, olası yangın şüphesi durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermeleri istendi.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
