Erzurum'da 'Önce Yaya' Denetimi: Polis Ekiplerinden Trafik Güvenliği Uygulamaları

Erzurum'da polis ekipleri, "önce yaya" kuralına dikkati çekebilmek ve yaygınlaştırabilmek için havadan ve karadan denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirledikleri güzergahlardaki yaya geçitlerinin yanına stant kurdu.

Ekipler, sürücülere emniyet kemeri, seyir halindeyken cep telefonuyla ilgilenmeme, hız sınırına uyma ve yayaların geçiş üstünlüğünü hatırlatan bilgilendirmeler yapıp broşür dağıttı.

Trafikte can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçlayan ekipler araçları dronla izleyip, sürücülerin kurallara uyup uymadığını havadan da takip ediyor.

Çalışmayı sahada ekipleri denetleyerek yöneten İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, karşılaştığı vatandaşlarla sohbet etti ve çocuklara hediye verip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Hedef, trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarabilmek

Karaburun, AA muhabirine, Strateji Eylem Belgesi kapsamında trafiğin daha akıcı ve güvenli seyretmesi için bilinçlendirme faaliyeti yaptıklarını söyledi.

Kentteki trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarabilmek için sürekli sahada olduklarını belirten Karaburun,"Yaya güvenliğini önceleyen ve yoğun bulunduğu noktalarda 'önce yaya' kuralının daha yaygın işletilmesi ve hatırlatılması için arkadaşlarımız çalışma yapıyorlar. Amacımız trafik en seri şekilde akarken vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde düzenlemeler yapmak." dedi.

Vatandaşlardan kurallara uymaları isteğinde bulunan Karaburun, şunları kaydetti:

"Kaybedecek bir canımız yok, hiçbir vatandaşımızın aracının ya da kendisinin trafikte zarar görmesini istemiyoruz. Bu noktadaki kontrollerimiz her alanda devam edecek. Teknik araç, dron, EDS ve sivil polis ekiplerimizle sahada olacağız. Amacımızın vatandaşlarımıza ceza yazmak olmadığını herkesin bilmesini isterim ama trafikte can ve mal güvenliğini sağlamak gibi çok önemli bir görevimiz var. Kusuru olmayanın olandan dolayı zarar görmesi ciddi sorun ve sorumluluklar getirir, bunu farkındayız ve bunun için çalışıyoruz."