Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Erzurum'un merkez ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve don nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacak.

Erzurum'un merkez ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Erzurum'da etkili olan kar yağışı, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü, merkez Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerindeki resmi, özel, ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Aynı tarihte, hamile ve engelli kamu personelinin de 1 gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, vatandaşlar, buzlanma ve don riskine karşı dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
500

