Üye Girişi
Haberler
Yenidoğan Çetesi davasında kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

Sanık hemşireden kan donduran sözler: Kötü bir bebekti

 Ankara'da görüşme hareketliliği! Bahçeli ve Ahmet Türk'ten art arda açıklamalar

Bahçeli "Ağaların kapısı açık olur" dedi, Ahmet Türk'ten yanıt gecikmedi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenler için talimat
Komisyonda gerginlik! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler salonu terk etti

CHP'li vekilin sözleri sonrası Bakan Güler salonu terk etti

Erzurum'da Olumsuz Hava Koşulları 341 Yerleşim Yerini Ulaşıma Kapadı

Erzurum'da Olumsuz Hava Koşulları 341 Yerleşim Yerini Ulaşıma Kapadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 341 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Sıfırın altında 10 dereceye düşen hava sıcaklığı ve yoğun sis sürücüleri zor durumda bırakırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 341 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı, kara yollarında ise sis etkili oldu.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Erzurum'da, kar yerini soğuk havaya bıraktı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle de 341 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, söz konusu yolların açılması için hem kent içinde hem de kırsal alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Erzurum-Ağrı kara yolunda ise sabah başlayan sis, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.

Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.

Kara yollarında önlem alan trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
img

Telefonundaki uygulama sayesinde saklandığı evde kıskıvrak yakalandı
img

Altın fiyatlarını bekleyen iki önemli senaryo
img

Aile hekimlerine rapor yazdıracaklar dikkat! Artık iki kere düşünmeniz gerekecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

25 Kasım Pazartesi reyting sonuçları! 25 Kasım 2024 reyting birincisi hangi dizi oldu? AB kategorisinde 25 Kasım'da kim zirveye çıktı? Masterchef Beyza evli mi? Masterchef Beyza neden şiddete uğradı? Deniz Akkaya gözaltına mı alındı, suçu ne? Deniz Akkaya neden gözaltına alındı? Sergen Yalçın Beşiktaş'a gelecek mi? Beşiktaş teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile görüşüyor mu? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 26 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman oynanacak? AZ Alkmaar-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Kızılcık Şerbeti Cemal neden yok? Fırat Çelik Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları nasıl öğrenilir, ALES/3 puanı kaç yıl geçerlidir? 27 Kasım Diyarbakır hava durumu | 27 Kasım Diyarbakır hava durumu nasıl? Diyarbakır'da bugün hava nasıl olacak? A101 28 KASIM 2024 KATALOĞU 28 Kasım A101 aktüel ürünler neler? A101'e bu hafta hangi ürünler geliyor? 26 KASIM BİM AKTÜEL KATALOĞU! 26 Kasım BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 26 Kasım 2024 Salı günü neler gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.