Erzurum'da Oltu taşından yapılan ürünler sergiyle tanıtılacak

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın yapılanması öncülüğünde halk arasında "siyah inci" olarak bilinen Oltu taşının tanıtımı amacıyla sergi düzenlenecek.

Sergi, MÜSİAD'ın proje sahipliğinde, Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Erzurum Kuyumcular Odası paydaşlığında, tarihi Çifte Minareli Medrese'de 20-21-22 Mayıs'ta açık olacak.

Sergide Oltu taşından yapılan yüzlerce çeşit takı ve süs eşyası, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

MÜSİAD Kadın Erzurum Başkanı Zeynep Polat, Çifte Minareli Medrese'de düzenlenen serginin tanıtımında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı haline gelen Oltu taşını tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Sergiye 50 bin kişinin katılımını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Polat, "Şehir ekonomisi açısından önemli bir konuma sahip olan Erzurum'un yöresel değerlerinden coğrafi işaretli Oltu taşını yerelde ve ulusalda layıkıyla tanıtmak, mesleki anlamda özendirmek, yönlendirmek, şehir ekonomisine ve esnafa destek sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Polat, bugüne kadar benzeri bir serginin açılamadığını ve sergide yer alacak ürünlerin birçoğunun bugüne kadar başka bir yerde sergilenmediğini anlattı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ise serginin şehrin marka değerini artırmak için önemli olduğunu ve etkinlikte satış yapılmayacağını belirtti.

Kuyumcular Odası Başkanı Özkan Koçak da sergide yapılan ürünlerin tamamının el emeği olacağını, imitasyon ürünlerin sergide yer almayacağını dile getirdi.

Koçak, ayrıca yerli ve yabancı turistlere Oltu taşı adı altında "Rus taşı" olarak bilinen sahte ürünlerin satışının da önüne geçmek için çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.