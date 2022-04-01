Erzurum'da okulu kaplayan karı öğretmenler temizledi

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Tekman ilçesinde kar altında kalan okulun öğretmenleri, karı kürüyerek okulu eğitime hazır hale getirdi.

İlçede 3200 rakımlı Yuvaklı Yemiş köyünün ilk ve ortaokulu, kar ve tipi nedeniyle kar kütlesinin altında kaldı.

Okul öğretmenleri eğitime ara vermemek için kar altındaki okulun pencereleri, çatısı ve yolunu açarak yaptıkları kar küreme çalışmalarını sosyal medyada paylaştı.

Öğretmenler, "2300 rakımla köyde tüm çabamız öğrencilerimiz için, karla kaplanan okulumuzu kurtarma çalışmalarımız. Emeği geçenlere teşekkürler" paylaşımı yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, öğretmenlerin mesajını kendi hesabında paylaşarak, "Sevgili meslektaşlarım, gayretiniz ve çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ederim. İnanıyorum ki açtığınız o yol çocuklarımız ve ülkemiz için ışık olacak" ifadelerini kullandı.