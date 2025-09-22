Erzurum'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Önlemleri Arttırıldı

Erzurum'da polis ekipleri, öğrencilerin güvenliği için okul çevrelerinde sıkı güvenlik önlemi alıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı tüm birimlerden ekipler, okul çevrelerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan denetimde, asayiş ekipleri çevredeki şüphelileri inceledi, trafik ekipleri ise servis araçlarını kontrol etti, yol güvenliğini sağladı.

Narkotik ekiplerinin de park ve bahçelerde çalışma yaptığı denetimi sahada takip eden İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun ise öğrencilerle sohbet etti, okul müdürleriyle güvenlik konusunda görüşme gerçekleştirdi.

Palandöken ilçesindeki Kazımkarabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaretinde, okulda sevgi evlerinden öğrencilerin de eğitim gördüğünü öğrenen Karaburun, "Buranın okul polisi ben oldum, burada ne olursa benim haberim olacak." şeklinde görevli polislere talimat verdi.

Karaburun, gazetecilere yaptığı açıklamada, okul çevrelerindeki tedbirleri yerinde denetlediğini söyledi.

Polislerin öğrenciler için her zaman okul çevrelerinde teyakkuzda olduğunu ifade eden Karaburun, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın herhangi bir şekilde emniyete danışacakları bir konu olursa ya da yardım talepleri olursa hazırız. Bu noktada tüm okullara personellerimizi görevlendirdik. Okul çevrelerinde de ilave tedbirler aldık. Trafik, asayiş ve narkotik yönünden emniyet olarak Erzurum'un her noktasında sahadayız. Okullar kırmızı çizgimiz. Okullarımızın etrafında çocukların eğitim öğretimiyle ilgili olmayan şüpheli şahıs olmasını istemiyoruz, bunun için gayretliyiz. Çok daha güvenli bir eğitim-öğretim yılı için canla başla çalışacağız."