Erzurum'da Öğrenciye Çarpan Servis Aracının Sürücüsü ve Sahibine Davada Gelişmeler

Erzurum'da, servis aracından inen 6 yaşındaki öğrenciye çarptıktan sonra üzerinden geçip ağır yaralayan okul servis aracının sürücüsü ile sahibinin yargılanmasına devam edildi.

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, servis sahibi tutuksuz sanık Sedat K. ile taraf avukatları katıldı. Servis şoförü tutuksuz sanık Bekir A. ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Sedat K. birleştirilen dosya kapsamında yaptığı savunmada, kazadan sonra servis işini bıraktığını söyledi.

Bekir A'nın servisini kullandığını bildiren Sedat K, "Ben de Bekir A. ile birlikte servise çıkıyordum, güzergahı kendisine gösteriyordum. Olay günü sağlık durumu nedeniyle öğleden sonra Bekir A'ya eşlik edemedim. Kendisi güzergahı biliyordu. Olay nasıl oldu bilmiyorum. Arabamın gerekli bakımlarını sürekli yaptırıyordum." ifadelerini kullandı.

Mağdur Emre Kara'nın ailesi sanık Sedat K. hakkında şikayetinden vazgeçti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iki ayrı iddianamede, geçen yıl 24 Eylül'de Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Ahi Toman Baba Caddesi'ndeki evinin önünde öğrenci Emre Kara'ya (6) çarpıp üzerinden geçerek ağır yaralayan, durumu fark ettiğinde Kara'yı kucağına alarak bina girişine götürüp yere bırakan sürücü Bekir A. ve servis sahibi Sedat K. hakkında soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

İddianamede, kaza tespit tutanağında, sanık Bekir A'nın Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-a ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 137/B-2 kurallarını ihlal ettiği, araçta görevli rehber personel bulunmadığının tespit edildiği ve bilirkişi raporunda ise Bekir A'nın olayda asli kusurlu olduğu ve mağdur Kara'nın kusurunun bulunmadığı kanaatine varıldığı ifade ediliyor.

İddianamede, sanık Bekir A'nın, "İhmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 7,5 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapis, servis sahibinin ise "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve adli parayla cezalandırılması talep ediliyor.

Kaza anı, apartmanın güvenlik kamerasınca da kaydedilmişti.