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Erzurum'da Öğrenci Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 8 Yaralı

Erzurum'da Öğrenci Servisi ile Kamyonet Çarpıştı: 8 Yaralı
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Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen kazada, öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde öğrenci servisi ile kamyonetin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Yukarı Tahirhoca mevkisinde, ilçede eğitim gören öğrencileri İncesu Mahallesi'ne taşıyan Etem Arın yönetimindeki 65 DK 181 plakalı öğrenci servisi ile İbrahim Koşum idaresindeki 25 ACR 631 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, serviste bulunan 1 öğretmen ve 5 öğrenci ile sürücüler yaralandı.

Ambulanslarla Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaralıları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ifade eden Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, yaralıların durumlarına ilişkin başhekim Salih İnce'den bilgi aldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel

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