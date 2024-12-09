Üye Girişi
Haberler
Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu

Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu

 Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe

Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe

 6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay

6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay
Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu trafik kazası geçirdi

Erzurum'da Off-Road Etkinliği ile Köşk Göleti Tanıtıldı

Erzurum'da Off-Road Etkinliği ile Köşk Göleti Tanıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un 2 bin 500 rakımındaki Köşk Göleti çevresinde düzenlenen off-road etkinliği, bölgenin doğal güzelliklerini tanıtmayı ve turizme kazandırmayı amaçlıyor. Vali Mustafa Çiftçi, donmuş gölet üzerinde yürüyüş yaparak etkinliğe katıldı ve bölgedeki doğa sporlarına dikkat çekti.

Erzurum'da 2 bin 500 rakımda bulunan kar ve buzla kaplı Köşk Göleti çevresinde off-road etkinliği düzenledi.

Bölgenin doğal güzelliklerinin ön plana çıkarılması ve turizme kazandırılması amacıyla 2 bin 500 rakımdaki 10 kilometrekare alandaki Köşk Göleti'nde etkinlik düzenlendi.

Dondurucu soğukların etkisiyle buzla kaplanan gölete off-road aracıyla giden Vali Mustafa Çiftçi, donan göletin yüzeyinde eşi Azime Çiftçi ve katılımcılarla yürüyüş yaptı, etrafındaki karlı arazide düzenlenen off-road etkinliğine katıldı.

Vali Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, ocakta göletteki buz kalınlığının 1 metreye ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Bölgede off-road araçları ve ATV'lerle doğa etkinlikleri planladıklarını ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Yolların, suların ve kültürlerin kesiştiği Erzurum'un geniş coğrafyasından biri olan Köşk Göleti'ndeyiz. Gölün tam ortasındayız ve tamamen donmuş durumda. Erzurum'un geniş coğrafyasında keşfedilmeyi bekleyen çok sayıda mekanımız var. Köşk Göleti de bunlardan biri. Burası her türlü doğa ve kamp sporunu yapmaya elverişli bir yer. Önümüzdeki günlerde burayla ilgili yaz ve kış sporlarını daha da geliştirmek, ne tür aktiviteler yapılabileceğini belirlemek için bir fizibilite çalışması yapacağız."

Çiftçi, doğa tutkunlarını ve maceraseverleri bu güzellikleri görmek için bölgeye davet etti.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
img

"Kendini takdim etsene oğlum, soyadın ne?"
img

Esad devrilince harekete geçtiler! Almanya'nın kararı on binlerce Suriyeliyi etkileyecek
img

Tesettüre giren bu ünlü ismi tanıdınız mı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani kimdir? Esenler Erokspor Ümraniyespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Erokspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda? Kaç Suriyeli ülkesine döndü, sayısı açıklandı mı? Amedspor Şanlıurfaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Amedspor Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda? Barış Alper Yılmaz sakat mı, Malmö, Trabzonspor maçlarında oynayacak mı, kaç maç yok? Osimhen sakat mı, Malmö, Trabzonspor maçlarında oynayacak mı, kaç maç yok? İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Aralık Pendik, Ümraniye, Bağcılar su kesintisi listesi Suriye'nin yeni Başbakanı Muhammed El Beşir'in kimdir? Kalpazan final mi yaptı, bitti mi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Aralık Nilüfer, İnegöl, Gemlik su kesintisi listesi MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 9 Aralık Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.