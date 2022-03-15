Erzurum'da ödüllü mektup yarışması tanıtımı yapıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'da Aziziye Belediyesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin (TDED) işbirliğiyle organize edilen "Gençler İstiklali ve İstikbali Yazıyor" konulu ödüllü mektup yarışmasının tanıtım toplantısı yapıldı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın ev sahipliğini yaptığı tanıtım toplantısında hem gençlerin dil, tarih, kültür ve edebiyat bilincini geliştirmeyi ve hem de Cumhuriyet'in 100'üncü yılına kalıcı eserler bırakmak amaçlanıyor.

Yarışmaya 19 Mayıs Cumartesi gününe kadar başvurulacak yarışmanın sonuçları 29 Mayıs'ta belli olacak.

Orhan, toplantıda yaptığı açıklamada, Erzurum'un tarihi köklerinin binlerce yıl öncesine uzandığını söyledi.

Kalıcı eser bırakmak için böyle bir yarışma düzenlediklerini belirten Orhan, "Gençlerimizin kaleme alacağı her mektup Cumhuriyetin 100'ünca yılına kazandırılmış özel eserlere dönüşecek. Gençlerimiz tarihle gelecek arasında bir köprü kuracak. Bu yüzden Erzurum demek Türkiye Cumhuriyeti demektir." dedi.

TDED Erzurum Şube Başkanı Murat Ertaş da, yarışmaya lise mezunları önlisans ve lisans mezunlarının katılabileceğini anlatarak, "Yarışmaya başvurular 19 Mayıs günü sona erecek İstanbul'un fetih yıl dönümü olan 29 Mayıs'ta ise Ilıca Şiir Akşamları adıla ödül törenimiz olacak. Dereceye girenlerden birinciye 5, ikinciye 3, üçüncüye ise 2 bin lira para ödülünün yanı sıra bir yıllık ücretsiz Dil ve Edebiyat Dergisi aboneliği verilecek. En iyi mektuplar kitap haline getirilecek ve Cumhuriyet'in 100'üncü yılına gelen önümüzdeki eğitim döneminde okullarımıza dağıtılacak." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ise organizasyonun kendisini heyecanlandırdığını belirterek, "Biz buz yarışmaya her türlü desteği vermeye hazırız. Dereceye girenlere bizim de sürpriz hediyelerimiz olacak." ifadelerini kullandı.