Erzurum'da Nisan ayında kar süprizi: Kent beyaza büründü - Haberler

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Erzurum'da Nisan ayında kar süprizi: Kent beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Erzurumlular iftar sonrası kar sürprizi yaşadı.

ERZURUM (İHA) - Erzurumlular iftar sonrası kar sürprizi yaşadı.

Erzurum'da iftar saatinden sonra yağmurla karışık etkili olan kar yağışı sahur vaktine kadar devam etti. İftar sonrası evlerinden çıkan vatandaşlar Nisan ayında yaşanan kar yağışı ile büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri kar yağışının hafta sonunda yüksek kesimlerde etkili olacağını belirterek çığ konusunda dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Kentin beyaza büründüğü Erzurum'da sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı.

Erzurum'da Nisan ayında kar süprizi: Kent beyaza büründü

Erzurum'da Nisan ayında kar süprizi: Kent beyaza büründü

Erzurum'da Nisan ayında kar süprizi: Kent beyaza büründü

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

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