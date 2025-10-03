Haberler

Erzurum'da Narkotik ve Asayiş Denetimleri Artırıldı

Erzurum'da huzur ve güvenin sağlanması amacıyla, polis ekipleri asayiş ve narkotik denetimlerini sürdürüyor. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, uygulamaların gece-gündüz yapıldığını ve vatandaşların daha güvenli bir ortamda yaşaması için çalışmalara devam edeceklerini açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde asayiş ve trafik ekiplerinin de desteğiyle kentte belirlenen 5 farklı noktada 2 saat süren "narko alan" uygulaması yapıldı.

Uygulamayı sahada ekipleri denetleyerek yöneten İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, görev yapan polislere öncelikle can güvenliklerine dikkat etmeleri ve vatandaşlarla iletişimlerinin nezaket kuralları çerçevesinde olması talimatını verdi.

Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların kimlik bilgilerini kontrol eden ekipler, bazı araçlarda da dedektör köpek "Magnum" ile arama yaptı.

"Sahada olmaya devam edeceğiz"

Karaburun, gazetecilere yaptığı açıklamada, personelinin azim ve kararlılıkla görev yaptığını söyledi.

Kentte denetimlerin gece-gündüz yapıldığını belirten Karaburun, "Sahada olmaya devam edeceğiz, Erzurum'un tüm sokaklarında benzer şok uygulamaları arttırarak vatandaşımızın daha huzurlu ve güvenli bir Erzurum'da yaşaması için canla başla görev başındayız." dedi.

Karaburun, şunları kaydetti:

"Erzurum'un her noktasında huzur ve güvenliğin daha da iyi hale getirilmesi için gayretli şekilde çalışıyoruz. Trafik, asayiş ve diğer birimlerimizle sahadayız. Bugün narkotik ekiplerimizle, asayiş ve trafik ekiplerimizin desteğiyle ortaklaşa uygulama başlattık. Bu uygulamalarımız dar alanda kapama şeklide zaman zaman devam edecek. Bütün mahalle ve sokaklarımızda şüpheli şahıs ve araçlar ya da narkotik madde taşıyanları tespit ederek kararlı şekilde çalışacağız."

