Erzurum'da Narkotik Suçlarla Mücadele Eğitimleri Devam Ediyor

Erzurum'da polisler, narkotik suçlarla mücadelesini eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimlerde binlerce kişiye bilgilendirme yapıldı.

Erzurum'da polisler, narkotik suçlarla mücadelesini eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle de sürdürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) büro amirliklerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik eğitimler devam ediyor.

11-15 Eylül tarihlerinde "Narko Rehber" faaliyetleri kapsamında düzenlenen eğitimlerde 13 ayrı oturumda 2 bin 214 kişiye, "Narko Nokta" faaliyetleri kapsamında ise 10 ayrı noktada 2 bin 503 kişiye bilgilendirme yapılıp broşür dağıtıldı.