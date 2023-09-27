Erzurum'da Narkotik Operasyonunda 29 Şahsa İşlem Yapıldı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce narkotik madde arzı ile mücadele kapsamında Erzurum'da uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik 18-24 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarla ilgili şu açıklamayı yaptı; "TCK 188 suçundan 2 olayda 4 şahsa, TCK 191 suçundan 15 olayda 25 şahsa olmak üzere toplamda 17 olayda 29 şahsa işlem yapılmıştır.1 şahıs adli mercilerce tutuklanmıştır. Yapılan yakalamalarda; 226,85 gram metamfetamin, 47,37 gram esrar, 6 adet ecstasy, 1 adet tabanca, 8 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Ayrıca, 22.09.2023 günü 15: 30/17: 30 saatleri arasında 10 bölgede, 61 personelin katılımıyla yapılan Metruk Bina Uygulamasında; 338 metruk bina, Metruk binalar çerçevesinde; 124 şahıs ve 45 araç kontrol edilmiştir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, kullanımı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel