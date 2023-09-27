Erzurum'da Narkotik Operasyonunda 29 Şahsa İşlem Yapıldı
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan 29 şahsa işlem yapıldı. Operasyonda metamfetamin, esrar, ecstasy, tabanca ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce narkotik madde arzı ile mücadele kapsamında Erzurum'da uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik 18-24 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarla ilgili şu açıklamayı yaptı; "TCK 188 suçundan 2 olayda 4 şahsa, TCK 191 suçundan 15 olayda 25 şahsa olmak üzere toplamda 17 olayda 29 şahsa işlem yapılmıştır.1 şahıs adli mercilerce tutuklanmıştır. Yapılan yakalamalarda; 226,85 gram metamfetamin, 47,37 gram esrar, 6 adet ecstasy, 1 adet tabanca, 8 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Ayrıca, 22.09.2023 günü 15: 30/17: 30 saatleri arasında 10 bölgede, 61 personelin katılımıyla yapılan Metruk Bina Uygulamasında; 338 metruk bina, Metruk binalar çerçevesinde; 124 şahıs ve 45 araç kontrol edilmiştir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı, kullanımı ve nakli ile ilgili mücadelemiz kararlılıkla sürdürülecektir. - ERZURUM