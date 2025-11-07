Erzurum'da Narkotik Operasyonu: 8 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

ERZURUM'da yabancı plakalı bir otomobilde narkotik köpeği Magnum ile yapılan aramada ön yolcu koltuğuna gizlenmiş 8 kilo 550 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Van Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ortak operasyon düzenledi. Yabancı plakalı bir otomobili Erzurum'da arama noktasında durduran narkotik polisi, eğitimli köpek Magnum ile arama yaptı. Magnum'un tepki verdiği ön yolcu koltuğunu açan polisler, içinde 8 kilo 550 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.M. (30) ve S.S.K.N. (49), emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.