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Erzurum'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

Erzurum'da Müstakil Evde Yangın Çıktı
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Yakutiye ilçesinde H.K'ye ait tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının sebebi henüz öğrenilemedi. Yangın sonrası evde ağır hasar meydana geldi, ancak olayda yaralanan olmadı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Kırsal Yazıpınarı Mahallesi'nde H.K'ye (68) ait evde henüz öğrenilemeyen sebeple yangın çıktı.

İhbar üzerine mahalleye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen ve kimsenin yaralanmadığı yangın sonrası evde ağır hasar oluştu.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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