Erzurum'da Motosikletli Polislerden Uyuşturucu Operasyonu

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, şüphe üzerine gözaltına aldıkları 3 kişinin bulunduğu araçta 296.57 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi

Konu ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi, " Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliğine bağlı ekiplerimizin Kurtuluş Mahallesi Gamp Caddesi üzerinde yapmış olduğu uygulamada durumundan şüphelenerek durdurdukları 34 5692 plakalı araç içerisinde (Kasten yaralama,TCK 191 ağırlıklı 23 adet) suç kaydı bulunan Kenan A. ( Kasten yaralama,TCK 191,6136 SKM ağırlıklı 18 adet) suç kaydı bulunan Zafer K. ve (Şüpheli Ölüm suçundan 1 adet ) suç kaydı bulunan Oktay T. isimli şahısların olduğunu tespit etmiş, araç içerisinde yapılan aramada daralı ağırlığı 279.27 gr gelen Metamfetamin maddesi ve araç içerisinde bulunan Zafer K. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada daralı ağırlığı 17.30 gr gelen Metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda 296.57 gr Metamfetamin maddesi ele geçirilmiş, şüpheli şahıslar ve ele geçirilen maddeler gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne intikal ettirilerek tahkikata başlanmıştır." - ERZURUM