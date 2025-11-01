Haberler

Erzurum'da Motosikletli Polis Kaza Geçirdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da motosikletin hafriyat kamyonuna çarpması sonucu Yunus polisi Rıdvan Hatipoğulları yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumu iyiye gidiyor.

ERZURUM'da motosikletin hafriyat kamyonuna çarptığı kazada Yunus polisi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çat Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polisi Rıdvan Hatipoğulları'nın (30) kullandığı motosiklet, İbrahim Kaba'nın kullandığı 35 ET 682 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Motosikletinden düşerek yaklaşık 30 metre sürüklenen polis memuru Hatipoğulları, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Emniyet Müdürü Onur Karaburun da hastaneye gelerek yaralı polis memurunun durumu hakkında bilgi aldı. Arkadaşlarının kazada yaralandığını duyan motosikletli Yunus polisleri, hastaneye akın etti. Hatipoğulları'nın hayati tehlikeyi atlattığı ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul' mesajı

Yurdun en büyük millet bahçesi açıldı! Erdoğan'dan "İstanbul" mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Yok böyle şaka! Samsunsporlu oyuncular kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar

Kutuyu açtıkları anda hayatlarının şokunu yaşadılar
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Beşiktaş'ın acı günü: Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş yasta! Emektar futbolcu genç yaşta hayatını kaybetti
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
Tarihte paranın ilk basıldığı yer olan Sardes Antik Kenti artık gece de gezilebilecek

Tarihte paranın ilk basıldığı yerde yeni dönem
Günlerdir haber alamadığı oğlunu ölü buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı

Oğlunun cansız bedenini buldu: Ocağım söndü, ciğerim ikinci kez yandı
Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası

Mercedes'in pabucu dama atıldı! Avrupa ülkesinde TOGG fırtınası
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti

Aile faciası! Oğlunu ve kardeşini katletti
Hakem yetersizliği nedeniyle Türkiye'deki bazı maçlar ertelendi

Hakem yetersizliği nedeniyle Türkiye'deki o maçlar ertelendi
Aile katliamı yapan caniden çıldırtan ifade

Aile katliamı yapan caniden akıllara durgunluk veren ifade
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.