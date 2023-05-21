Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Erzurum'da Motosiklet Yayaya Çarptı

Erzurum'da Motosiklet Yayaya Çarptı

Güncel Haberler

Erzurum'da yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı iki kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü kaza yerinden uzaklaştı.

Erzurum'da yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi üniversite kortlarında meydana gelen kazada yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı biri kadın iki kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü kaza yerinden uzaklaşırken yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ERZURUM

Erzurum Seçim Sonuçları
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2019
Erzurum Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Motosiklet Yakutiye Erzurum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title