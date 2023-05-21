Erzurum'da Motosiklet Yayaya Çarptı

Erzurum'da yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı iki kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü kaza yerinden uzaklaştı.

Erzurum'da yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi üniversite kortlarında meydana gelen kazada yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı biri kadın iki kişi yaralandı. Motosiklet sürücüsü kaza yerinden uzaklaşırken yaralılar 112 ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ERZURUM