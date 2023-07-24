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Erzurum'da motosiklet sürücüsü otomobile çarptı, yaralandı

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Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü otomobile çarptı ve yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'un Aziziye ilçesinde otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kavşağı'nda Yasin Alka idaresindeki 10 SG 531 plakalı motosiklet, Muhammet Zeki Tavlaşoğlu yönetimindeki 25 ABM 157 plakalı otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi Erzurum OSB Güncel Haberler

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