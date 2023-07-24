Erzurum'da motosiklet sürücüsü otomobile çarptı, yaralandı

Erzurum'un Aziziye ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü otomobile çarptı ve yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.