Erzurum'da Motosiklet-Otomobil Kazasında 1 Yaralı

Erzurum'da bir motosiklet, otomobile çarptı ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Erzurum'da motosikletin otomobile çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

M.O. idaresindeki 25 AEV 095 plakalı motosiklet, Endüstri Caddesi'nde E.D'nin kullandığı 69 AB 479 plakalı otomobile çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, U dönüşü yapan otomobile çarpan motosikletin sürücüsünün yola savrulması yer alıyor.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
