Erzurum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı

Erzurum'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralı
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Erzurum'da bir hafif ticari aracın motosikletle çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Erzurum'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

T.K. yönetimindeki 25 FT 053 plakalı hafif ticari araç, İstanbul Kapı ile Fuar Yolu caddelerinin kesiştiği kavşakta Salih Ö. idaresindeki 25 ADS 256 plakalı motosikletle çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü yere savrulup ağır yaralandı, hafif ticari araç yaklaşık 20 metre ileride park edilen başka bir araca çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Salih Ö., ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Talha Koca - Güncel
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